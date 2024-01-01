Спортивное обозрение

Малкин забил, Георгиев отдал пас, Маккиннон опять обогнал Кучерова

Сегодня, 10:30


Евгений Малкин

«Питтсбург» чаще проигрывает, чем побеждает, но ветераны команды Малкин и Кросби из последних сил пытаются зацепиться за восьмерку сильнейших на Востоке. В очередном матче «Пингвины» уступили «Флориде», российский хоккеист сравнял счет на последней минуте основного времени, а канадец ему при этом ассистировал.

Между Кучеровым и Маккинноном продолжается заочное соперничество в споре лучших бомбардиров сезона, да и, скорее всего, за «Харт Трофи». Натан набрал очередные два очка (11 за три игры) в матче против «Лос-Анджелеса» и опередил на один балл российского хоккеиста.

Голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев одержал 27-ю победу в сезоне и лидирует по этому показателю. У Тэтчера Демко из «Ванкувера» на две победы меньше. Вратарь в поединке с «Кингз» записал на свой счет результативную передачу, которая стала для него второй в чемпионате.

Ранее сообщалось, что СКА в «регулярке» КХЛ крупно обыграл ЦСКА и вышел на первое место в Западной конференции.





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