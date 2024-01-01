Спортивное обозрение

Куда летом перейдет Хаби Алонсо? «Ливерпуль» вступает в гонку за тренера «Байера»

Сегодня, 12:14


Главный тренер Байера Хаби Алонсо

Испанец тренирует «Байер» всего полтора года, но сумел преобразить парней из Леверкузена до неузнаваемости. Хаби Алонсо принял команду осенью 2022-го и поднял ее с 17-го места на шестое в итоговой таблице. Если бы не смазанная концовка (три ничьи в пяти играх), то клуб мог побороться за путевку в Лигу чемпионов.

В этом сезоне «Байер» уверенно занимает первое место в Бундеслиге и пока является единственным представителем топ-5 европейских чемпионатов, у которого ноль в графе поражений.

Хаби Алонсо всего 42 года, но в услугах тренера уже заинтересовались многие ведущие клубы Старого Света. Сам специалист недавно заявил, что хотел бы работать в трех командах, в которых выступал в качестве игрока. Но если попасть в «Реал» в ближайшее время будет проблематично (мадридцы продлили контракт с Карло Анчелотти), то возглавить «Баварию» и «Ливерпуль» вполне реально.

Ранее мы сообщали, что наставник мерсисайдцев Юрген Клопп летом решил уйти со своего поста.





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