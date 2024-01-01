Арина Соболенко второй раз подряд стала чемпионкой Australian Open

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Арина Соболенко выиграла третий подряд титул на кортах Мельбурна. Первый раз теннисистка из Белоруссии стала лучшей три года назад в паре с Элизе Мертенс. В прошлом году спортсменка стала первой в одиночном разряде, обыграв в решающем матче Елену Рыбакину.



На этот раз второй ракетке мира не смогла ничего противопоставить молодая китаянка Чжэн Циньвэнь. Матч закончился победой Соболенко в двух сетах.



За последние 14 лет у представительниц Белоруссии больше всех побед на Australian Open (4). В начале 2010-х два года подряд титула завоевала Виктория Азаренко.



Ранее мы сообщали, что в мужском разряде в финал вышел российский теннисист Даниил Медведев.