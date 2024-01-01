Спортивное обозрение

Как Дасаев опередил Шилтона и попал в компанию к Марадоне и Платини

Сегодня, 18:22


Ринат Дасаев

В конце 1984 года популярное английское издание World Soccer составило символическую сборную мира. В ее ряды кроме таких известных футболистов, как Платини и Марадона, попал вратарь Ринат Дасаев.

Многие английские болельщики были не согласны с таким выбором и видели в числе лучших голкипера «Саутгемптона» и национальной команды Питера Шилтона.

Редакция издания объяснила выбор в пользу советского вратаря. Шилтон, по их мнению, допустил много ошибок, а Дасаев показал великолепную игру. Особенно впечатлила местных обозревателей игра Рината в поединке против сборной Англии.

Подопечные Эдуарда Малофеева в июне 1984 года провели товарищеский матч с англичанами и одержали победу на «Уэмбли» со счетом 2:0.

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