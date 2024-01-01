Хави, до свидания! «Барселона» пропустила пять мячей от «Вильярреала»

Вчера, 23:12





«Барселона» недавно пропустила четыре мяча от «Жироны», но сегодня команда Хави оступилась на одном из аутсайдеров этого сезона. Матч в столице Каталонии с «Вильярреалом» завершился победой гостей со счетом 5:3. Два гола из пяти победители забили в добавленное арбитром время.



В последний раз сине-гранатовые пропускали пять мячей в чемпионате от «Леванте» в мае 2018 года. Но тогда игра ничего не решала, подопечные Эрнесто Вальверде задолго до этого обеспечили себе золотые медали и осечка в Валенсии оказалась единственной в сезоне.



Каталонцы на восемь очков отстают от «Жироны» и на десять - от мадридского «Реала».



Ранее мы писали о том, что «Барселона», затягивая вопрос с Хави, рискует остаться без трофеев в текущем чемпионате.