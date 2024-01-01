Спортивное обозрение

«Эдмонтон» одержал 16-ю победу подряд, Макдэвид опередил Панарина

Сегодня, 09:25


Коннор Макдэвид

Канадская команда близко подошла к рекорду, который был установлен 31 год назад. «Пингвинз» с Лемье, Ягром и другими известными хоккеистами в составе в конце сезона 1992/1993 одержали 17 побед подряд.

«Эдмонтон» выиграл этой ночью у «Хищников», одержав 16 подряд викторию. На такой же отметке остановился «Коламбус» в конце 2016-го, когда там блистал Сергей Бобровский.

Лидер «Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал четыре очка (гол и три передачи), поучаствовав во всех шайбах своей команды. 27-летний хоккеист заработал в этом сезоне 67 очков и на один балл опередил в списке бомбардиров Артемия Панарина, который трижды отличился (1+2) в поединке со слабой «Оттавой». «Рейнджерс» накидал сопернику семь шайб и пропустил две.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин еще на один шаг приблизился к рекорду Уэйна Гретцки.





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