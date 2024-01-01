Спортивное обозрение

Овечкин забил 831-й гол, Кучеров снова вышел в лидеры

Сегодня, 10:53


Александр Овечкин

Капитан «Кэпиталз» отличился впервые с 3 января, забросив шайбу в ворота голкипера «Далласа» Джейка Эттингера за две минуты до конца основного времени. Через минуту с небольшим «Вашингтон» сравнял счет (у Овечкина передача), но в овертайме упустил победу в матче.

Овечкин забросил 831-ю шайбу и еще на один шаг приблизился к рекорду Уэйна Гретцки.

Соперничество Кучерова и Маккиннона превратилось в одну из главных интриг нынешнего сезона. Каждый день игроки меняются местами в списке лучших бомбардиров. Российский нападающий в поединке с «Дэвилз» отметился двумя результативными передачами и на один балл опередил форварда «Эвеланш» в споре за «Арт Росс Трофи». В активе форварда «Тампы» 85 очков.

Ранее сообщалось, что «Эдмонтон» одержал 16-ю победу подряд и находится в одном шаге от рекорда «Питтсбурга».





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