Спортивное обозрение

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне 2023/2024 на 28 января

Сегодня, 14:38


Никита Кучеров лидирует с писке бомбардиров

Лидирует в бомбардирской гонке (на 28 января) игрок «Тампы» Никита Кучеров, на счету которого 85 очков, вторую строчку занимает центрфорвард «Эвеланш» Натан Маккиннон, а замыкает тройку лидеров представитель «Брюинз» Давид Пастрняк.

Евгений Панарин расположился на шестом месте. Следующий российский хоккеист в списке лучших, Кирилл Капризов из «Уайлд», по системе «гол+пас» занимает только 42-е место (45 очков).

Лучший снайпер чемпионата Остон Мэттьюс, на счету которого 40 шайб, не входит в первую десятку лидеров в гонке бомбардиров (58, 12-е место).

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин впервые с начала января забросил шайбу и сократил отставание от Уэйна Гретцки.

Лучшие бомбардиры НХЛ 2023-2024 на 28 января





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