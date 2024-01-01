Медведев упустил третью попытку выиграть Australian Open

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Российский теннисист не смог выиграть второй в карьере турнир Большого шлема. В решающем поединке на кортах Мельбурна Медведев в пяти сетах уступил Яннику Синнеру.



Единственную викторию на ТБШ спортсмен, которому 11 февраля исполнится 28 лет, одержал в 2021-м на US Open. В финале Медведев уверенно обыграл Джоковича, не дав ему оформить покер на четырех главных турнирах в календарном году.



Две предыдущие попытки выиграть титул в Австралии также закончились неудачей для Даниила. Но если в 2021-м он без вариантов проиграл сербу, то год спустя и на этот раз отдал победу, ведя 2-0 по ходу матча.



Ранее мы сообщали, что в женском одиночном разряде лучшей на Australian Open стала Арина Соболенко.