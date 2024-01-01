СКА сыграет с «Локомотивом» за первое место на Западе

Сегодня, 10:41





В регулярном чемпионате КХЛ 29 января состоятся шесть матчей. Центральный поединок пройдет в Санкт-Петербурге, где СКА будет принимать «Локомотив» (19:30 мск, трансляция на «Матч ТВ»).



СКА провалил начало сезона, к началу ноября занимал 9-е место в турнирной таблице, но сумел за следующие два с половиной месяца выправить ситуацию и стать лидером Западной конференции.



Железнодорожники прошли дистанцию без больших спадов, если не считать отрезок во второй половине октября. Подопечные Игоря Никитина тогда заставили болельщиков немного понервничать, одержав всего две победы в девяти матчах.



Команды встречались между собой в этом сезоне пять раз, небольшой перевес в очных поединках на стороне «Локомотива». Стоит отметить, что все встречи завершились с минимальным преимуществом одной из команд.



Ранее сообщалось, что СКА одержал крупную победу над ЦСКА, а всего в двух последних играх питерские армейцы забили в ворота соперников 12 шайб.