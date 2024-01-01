Спортивное обозрение

«Байер» лидирует в сводной таблице топ-5 лучших европейских лиг

Сегодня, 12:25


Байер Леверкузен

Предлагаем вашему вниманию сводную таблицу пяти ведущих европейских чемпионатов. Клубы провели разное количество матчей, поэтому мы будем сравнивать их по проценту набранных очков.

Лидирует в рейтинге «Байер» (86,0). Подопечные Хаби Алонсо пока остаются единственной командой, которая ни разу не проиграла в этом сезоне. За все время выступления в элитном дивизионе футболисты из Леверкузена пять раз финишировали вторыми, но ни разу не становились чемпионами Бундеслиги.

На второй строчке расположился «Интер» (85,7). Черно-синие выиграли скудетто три года назад, но тогда на этом отрезке результаты у них были куда скромнее.

Третье место занимает «Реал» (85,7). Мадридцы идут в Примере следом за «Жироной», но последняя провела на одну игру больше.

Четвертой в нашей таблице идет «Жирона» (83,3). Многие ждут, когда команда-выскочка посыпется и уступит место грандам, но пример «Лестера» из совсем недавнего прошлого добавляет оптимизма болельщикам из небольшого города в Каталонии.

Замыкает пятерку лучших «Бавария» (82,5). Команда пока держится на вторых ролях в Бундеслиге, но на финише, как год назад, может выстрелить и завоевать 12-е подряд золото.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Байера» Хаби Алонсо может перейти в другой клуб.





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