Овечкин и Руни наслаждаются солнцем в Дубае

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Александр Овечкин во время паузы, связанной с проведением Матча звезд, решил вместо тренировок погреться на солнце и приятно провести время.



Хоккеист в данный момент находится на отдыхе в Дубае и на местном пляже встретился с бывшим игроком «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни. Последний выложил совместное фото в своих социальных сетях.



38-летний англичанин в первых числах января был уволен с поста главного тренера «Бирмингема». Руни принял команду в октябре прошлого года и на данный момент она занимает 20-е место в Чемпионшипе.



Ровесник Уэйна капитан «Кэпиталз» проводит худший сезон в своей карьере. Всего девять заброшенных шайб и шансов на улучшение показателей в этом сезоне почти не осталось.



Ранее сообщалось, что Овечкин в последней перед паузой игре против «Далласа» забросил 831-ю шайбу.