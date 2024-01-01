Спортивное обозрение

CAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву на четыре года

Вчера, 17:32


CAS дисквалифицировал Валиеву на 4 года

Сегодня все любители фигурного катания с нетерпением ждали вердикта Спортивного арбитражного суда по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Организация после долгих разбирательств приняла решение дисквалифицировать спортсменку на четыре года, начиная с последнего месяца 2021 года.

Никто не сомневается, что для фигуристки это неприятный момент. Но более важно не решение судей в Лозанне, а реакция на этот вердикт наших спортивных чиновников. Которая последует позднее. Кто-то из них наберется смелости и запретит Валиевой в ближайшие два года участвовать в соревнованиях в России?

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев уступил в финале Australian Open Яннику Синнеру.





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