CAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву на четыре года

Вчера, 17:32





Сегодня все любители фигурного катания с нетерпением ждали вердикта Спортивного арбитражного суда по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.



Организация после долгих разбирательств приняла решение дисквалифицировать спортсменку на четыре года, начиная с последнего месяца 2021 года.



Никто не сомневается, что для фигуристки это неприятный момент. Но более важно не решение судей в Лозанне, а реакция на этот вердикт наших спортивных чиновников. Которая последует позднее. Кто-то из них наберется смелости и запретит Валиевой в ближайшие два года участвовать в соревнованиях в России?



Ранее сообщалось, что Даниил Медведев уступил в финале Australian Open Яннику Синнеру.