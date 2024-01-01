Спортивное обозрение

Дубль и пас Никишина принесли СКА победу над «Локомотивом»

Вчера, 22:36


СКА - Локомотив, Александр Никишин

Лучший на данный момент защитник КХЛ Александр Никишин в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» впервые в сезоне забросил две шайбы и помог своей команде одержать победу.

22-летний хоккеист ассистировал Валентину Зыкову в начале второго периода, а через 13 минут забросил шайбу в ворота голкипера ярославцев Даниила Исаева. Еще раз Никишин отличился на последней минуте встречи, поразив пустые ворота соперника.

СКА выиграл у прямого конкурента в таблице Западной конференции, а идущее вторым московское «Динамо» сегодня неожиданно оступилось в поединке с «Витязем».

Ранее сообщалось, что три дня назад СКА разгромил ЦСКА и впервые в сезоне возглавил турнирную таблицу на Западе.





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