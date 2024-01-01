Спортивное обозрение

Российских фигуристов лишили золота в командном турнире ОИ-2022

Сегодня, 12:48


Камила Валиева

Накануне Валиеву отстранили на четыре года от фигурного катания, сегодня всех участников командного турнира лишили победы на Олимпиаде в Пекине.

Бронзу вместо золота по решению ISU получат Кондратюк, Валиева, Мишина, Галлямов, Синицина и Кацалапов. А олимпийскими чемпионами станут американцы. Серебряные медали достанутся японцам.

17-летняя Валиева также лишена победы на ЧЕ, который состоялся два года назад Таллине.

Что будет дальше? Прочитаем возмущенные комментарии Татьяны Тарасовой и других экспертов, но при этом еще на два года запретим спортсменке участвовать в российских соревнованиях?

Ранее сообщалось, что фигурное катание заняло второе месте по популярности среди российских телезрителей.





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