Месси и Гвардиола подобрали нового тренера для «Барсы»

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После заявления Хави о своем уходе из «Барселоны» в конце этого сезона новости о новом наставнике каталонского клуба последовали одна за другой.



Как передает fichajes.com, бывший игрок сине-гранатовых Лионель Месси посоветовал руководству команды назначить на эту должность рулевого сборной Аргентины Лионеля Скалони. Неплохой вариант, но 45-летний специалист стоит недешево и имеет действующий до 2026 года контракт с ассоциацией футбола страны.



Экс-тренер «Барсы» Хосеп Гвардиола в беседе с президентом команды Жоаном Лапортой назвал кандидатуру Роберто Де Дзерби. Итальянский специалист в данный момент возглавляет «Брайтон», занимающий 7-е место в АПЛ.



Понятно, что Лапорта звонил Пепу не для этого, но наставник «Ман Сити» четко дал понять, что его пока все устраивает в Англии.



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