Спортивное обозрение

Определились все четвертьфиналисты Кубка Африки

Сегодня, 09:14


Виктор Осимхен, сборная Нигерии

На проходящем в эти дни в Кот-д’Ивуаре Кубке Африки по футболу определились все участники четвертьфинальных матчей.

Чемпион континента 2013 года сборная Нигерии сыграет с Анголой, которая третий раз за всю историю вышла в 1/4 финала.

Команда Кабо-Верде с населением в 600 тысяч человек четыре раза выходила в финальную часть, а ее предстоящий соперник из ЮАР становился первым 28 лет назад.

Вице-чемпион 1972 года сборная Мали встретится с хозяевами первенства. Ивуарийцы 25 раз играли в КАН и дважды побеждали (в последний раз - в 2015-м).

Чемпионы 1974 года футболисты ДР Конго пропустили прошлый турнир и в четвертьфинале сыграют с Гвинеей.

Ранее сообщалось, что лучший африканский футболист всех времен Мохамед Салах получил травму и вернулся в «Ливерпуль». Сборная Египта без своего капитана уступила в 1/8 финала ДР Конго.





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