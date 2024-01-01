Определились все четвертьфиналисты Кубка Африки

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На проходящем в эти дни в Кот-д’Ивуаре Кубке Африки по футболу определились все участники четвертьфинальных матчей.



Чемпион континента 2013 года сборная Нигерии сыграет с Анголой, которая третий раз за всю историю вышла в 1/4 финала.



Команда Кабо-Верде с населением в 600 тысяч человек четыре раза выходила в финальную часть, а ее предстоящий соперник из ЮАР становился первым 28 лет назад.



Вице-чемпион 1972 года сборная Мали встретится с хозяевами первенства. Ивуарийцы 25 раз играли в КАН и дважды побеждали (в последний раз - в 2015-м).



Чемпионы 1974 года футболисты ДР Конго пропустили прошлый турнир и в четвертьфинале сыграют с Гвинеей.



Ранее сообщалось, что лучший африканский футболист всех времен Мохамед Салах получил травму и вернулся в «Ливерпуль». Сборная Египта без своего капитана уступила в 1/8 финала ДР Конго.