Спортивное обозрение

Федоров против Ларионова. ЦСКА сыграет с «Торпедо» 31 января

Сегодня, 10:43


ЦСКА - Торпедо 31 января 2024

В регулярном чемпионате КХЛ 31 января состоятся 6 матчей. В одном из них ЦСКА будет принимать на своем льду «Торпедо». Встреча начнется в 19:30 мск и будет показана на телеканале «Матч ТВ».

Обе команды занимают места во второй половине кубковой восьмерки, «Торпедо» набрало 68 очков и на пять баллов опережает ЦСКА.

Встреча в столице в начале января завершились крупной победой армейских хоккеистов (7:2). Плотников оформил хет-трик, Светлаков записал на свой счет 4 (1+3) очка, три передачи в активе Слепышева.

Десять дней назад сегодняшние соперники встретились в Нижнем Новгороде. Подопечные Сергея Федорова вели со счетом 2:0, но не удержали преимущество и пропустили шайбу на четвертой минуте овертайма.

Ранее сообщалось, что нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров возглавляет список лучших бомбардиров НХЛ.





  • Только чудо поможет ЦСКА обыграть «Авангард»
  • Ларионов против Разина. «Металлург» проверит на прочность «Торпедо»
  • ЦСКА нанес «Торпедо» самое крупное поражение в сезоне
  • Федоров против Жамнова. ЦСКА в московском дерби сыграет со «Спартаком»
  • Ларионов против Жамнова. «Торпедо» попытается взять реванш у «Спартака»
    •





    «Байер» лидирует в сводной таблице топ-5 лучших европейских лиг

    Байер Леверкузен

    Немецкий клуб лидирует в Европе по проценту набранных очков.

    СКА сыграет с «Локомотивом» за первое место на Западе

    СКА - Локомотив 29 января 2024

    В центральном поединоке игрового дня 29 января СКА будет принимать «Локомотив».

    Медведев упустил третью попытку выиграть Australian Open

    Даниил Медведев проиграл в финале Australian Open

    Российский теннисист не смог выиграть второй в карьере турнир Большого шлема.

    Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне 2023/2024 на 28 января

    Никита Кучеров лидирует с писке бомбардиров

    Лидирует в бомбардирской гонке игрок «Тампа-Бэй» Никита Кучеров.

    Овечкин забил 831-й гол, Кучеров снова вышел в лидеры

    Александр Овечкин

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличился впервые с 3 января.

    «Эдмонтон» одержал 16-ю победу подряд, Макдэвид опередил Панарина

    Коннор Макдэвид

    Канадская команда близко подошла к рекорду, который был установлен 31 год назад.

    Хави, до свидания! «Барселона» пропустила пять мячей от «Вильярреала»

    Барселона проиграла дома Вильярреалу со счетом 3:5

    Команда Хави оступилась на одном из аутсайдеров этого сезона.









    Лучшие бомбардиры НХЛ старше 37 лет, Овечкин и Малкин в тройке лидеров
    Федоров против Ларионова. ЦСКА сыграет с «Торпедо» 31 января
    Определились все четвертьфиналисты Кубка Африки
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 31 января 2024
    Месси и Гвардиола подобрали нового тренера для «Барсы»
    Российских фигуристов лишили золота в командном турнире ОИ-2022
    Если завтра плей-офф КХЛ. Пары первого раунда
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 30 января 2024
    Дубль и пас Никишина принесли СКА победу над «Локомотивом»
    CAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву на четыре года


    Все новости

    © 2007-2024 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru