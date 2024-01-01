Федоров против Ларионова. ЦСКА сыграет с «Торпедо» 31 января

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В регулярном чемпионате КХЛ 31 января состоятся 6 матчей. В одном из них ЦСКА будет принимать на своем льду «Торпедо». Встреча начнется в 19:30 мск и будет показана на телеканале «Матч ТВ».



Обе команды занимают места во второй половине кубковой восьмерки, «Торпедо» набрало 68 очков и на пять баллов опережает ЦСКА.



Встреча в столице в начале января завершились крупной победой армейских хоккеистов (7:2). Плотников оформил хет-трик, Светлаков записал на свой счет 4 (1+3) очка, три передачи в активе Слепышева.



Десять дней назад сегодняшние соперники встретились в Нижнем Новгороде. Подопечные Сергея Федорова вели со счетом 2:0, но не удержали преимущество и пропустили шайбу на четвертой минуте овертайма.



Ранее сообщалось, что нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров возглавляет список лучших бомбардиров НХЛ.