«Челси» весной может расстаться с Почеттино

Вчера, 12:24





«Челси» может в конце сезона указать на дверь главному тренеру команды Маурисио Почеттино. Контракт с аргентинцем завершится только через два года, но терпение владельцев на исходе и они могут уже этой весной пойти на радикальные меры.



Руководство надеялось, что Почеттино поможет клубу двигаться вперед и выведет ее из глубокого кризиса. Лондонцы в прошлом году заняли 12-е место, показав худший результат за последние 30 лет. Начинал «Челси» тот сезон с Томасом Тухелем во главе, затем его сменил Грэм Поттер, а завершал чемпионат Фрэнк Лэмпард. В девяти турах под руководством Лэмпарда была одержана только одна победа.



Время показало, что пока ситуация лучше не стала - 10-е место в турнирной таблице и разгромное поражение в последнем туре от «Ливерпуля».



Ранее сообщалось, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в конце чемпионата покинет команду.