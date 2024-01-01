Когда начнется плей-офф КХЛ в 2024 году

Вчера, 13:41





Стартовые матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги в этом году начнутся 29 февраля, а завершится первый раунд 13 марта. В 1/8 финала пары по традиции будут формироваться внутри своего дивизиона.



На сегодняшний день известны все участники из Западной конференции. «Северсталь» и минское «Динамо» официально еще не оформили путевки, но это произойдет в самое ближайшее время.



На Востоке борьба идет за одно вакантное место, на которое претендуют три клуба. «Нефтехимик» и «Амур» имеют примерно равные шансы на выход в плей-офф, а «Сибирь» с каждым проигранным матчей их теряет.



Обладатель Кубка Гагарина станет известен в конце апреля. Ранее сообщалось, что Александр Овечкин встретился на отдыхе в Дубае с Уэйном Руни. Форвард «Кэпиталз» вместе с Евгением Малкиным входят в тройку самых результативных игроков НХЛ старше 37 лет.