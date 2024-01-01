Спортивное обозрение

Ферстаппен станет чемпионом в 2024 году, Хэмилтон уйдет на пенсию из «Феррари»

Вчера, 14:46


Льюис Хэмилтон

Уже совсем скоро, 2 марта, начнется очередной сезон в Формуле-1. Участники готовятся к стартовым гонкам, а журналисты и эксперты делают свои прогнозы на предстоящий чемпионат.

Большинство специалистов называют Макса Ферстаппена из «Ред Булл» наиболее вероятным кандидатом на чемпионский титул. Букмекеры также считают нидерландского автогонщика главным фаворитом на победу в общем зачете в 2024 году.

Британский гонщик Льюис Хэмилтон в прошлом августе заключил с «Мерседесом» новый контракт по схеме «1+1», а спустя всего полгода на информационные ленты стали приходить сообщения, что пилот ведет переговоры с «Феррари». Как информирует испанская газета AS, Хэмилтон в ближайшие дни подпишет соглашение с итальянской командой. Действовать оно будет со следующего года.

Ранее сообщалось, что владелец «Монако» намерен продать свою долю в клубе, который оценивается в один миллиард долларов.





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