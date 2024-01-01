Прощай, РПЛ? Лидер Первой лиги остался без тренера

Вчера, 15:34





Главный тренер лидера Первой лиги Курбан Бердыев расторг соглашение с командой по собственному желанию.



Причины такого решения не называются, но для «Динамо» наступают нелегкие времена. Скоро руководство махачкалинского клуба объявит имя преемника, но новому наставнику не позавидуешь - времени на раскачку нет. Через месяц «Динамо» проведет первый матч после зимнего перерыва, 2 марта клубу предстоит игра в гостях против саратовского «Сокола».



Махачкалинцы после 20-ти туров занимают первое место в турнирной таблице и на одно очко опережают «Химки».



Ранее мы сообщали, что «Челси» может расстаться уже этой весной с Маурисио Почеттино.