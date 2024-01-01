Футбольные трансляции на «Матч ТВ» в выходные 3-4 февраля

Вчера, 16:35





Спортивный телеканал «Матч ТВ» в выходные 3 и 4 февраля покажет пять футбольных матчей.



В субботу любители немецкой Бундеслиги бесплатно смогу увидеть поединок между мюнхенской «Баварией» и «Боруссией» из Менхенгладбаха (17:25 мск). В 19:56 начнется репортаж из небольшого итальянского города Фрозиноне, где местный клуб будет принимать «Милан».



В воскресенье команда Леонида Слуцкого «Шанхай Шеньхуа» сыграет на Кубке равноправия с бразильским «Сантосом» (16:55). Продолжится вечер дмумя поединками Серии А. «Аталанта» Алексея Миранчука будет принимать «Лацио» (19:56), а вечером всех поклонников итальянского футбола ждет противостояние двух лидеров. «Интер» встретится дома с «Ювентусом» (22:40).



Ранее мы писали о том, что «Челси» может уволить Маурисио Почеттино в конце этого сезона.