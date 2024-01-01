Спортивное обозрение

«Аль-Наср» без Роналду растоптал «Интер Майами» с Месси

Вчера, 23:37


Лионель Месси

Команда с лучшим футболистом года по версии ФИФА пропустила шесть безответных мячей от саудовского «Аль-Насра».

Лионель Месси вышел на замену только в конце второго тайма, но большую часть матча на поле были его одноклубники Серхио Бускетс, Жорди Альба и Луис Суарес.

Все мы понимаем, что игра была товарищеской, но это не повод проигрывать с хоккейным счетом команде без Криштиану Роналду в составе и которая пока далека от уровня «Реала» или «Ман Сити».

А если бы Роналду вышел с первых минут?

Ранее стало известно расписание футбольных трансляций на «Матч ТВ» в выходные 3 и 4 февраля.





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