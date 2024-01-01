Спортивное обозрение

Матч за первое место в КХЛ. «Металлург» принимает «Авангард»

Сегодня, 11:26


Металлург - Авангард 2 февраля 2024

«Металлург» и «Авангард» 2 февраля (17:00 мск) проведут между собой четвертый очный поединок в нынешнем сезоне.

Обе команды лидируют в общей турнирной таблице КХЛ, омичи набрали на одно очко меньше, но имеют перед соперником два матча в запасе.

Первые две игры между командами в октябре прошлого года завершились победой «Авангарда», а поединок в конце декабря в Омске выиграли гости со счетом 3:2.

Форвард омского клуба Рид Буше возглавляет список лучших снайперов (39 шайб) и занимает вторую строчку в рейтинге бомбардиров (70), уступая три балла Никите Гусеву из московского «Динамо». Самый результативный игрок «Металлурга» Данила Юров (42 очка) занимает 21-е место.

Ранее сообщалось, что форвард «Тампы» Никита Кучеров лидирует в НХЛ по системе «гол+пас».





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