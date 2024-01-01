Спортивное обозрение

СКА планирует выиграть у ЦСКА все шесть очных матчей сезона

Сегодня, 12:21


ЦСКА - СКА 2 февраля 2024

В регулярном чемпионате КХЛ ЦСКА встретится на своем льду с питерскими армейцами. Матч начнется 2 февраля в 19:30 мск и будет показан на телеканале «Матч ТВ».

СКА занимает первое место на Западе и на 14 очков опережает действующего обладателя Кубка Гагарина.

До этого команды провели между собой в текущем сезоне пять игр и во всех из них перевес был на стороне питерцев. Последняя встреча состоялась неделю назад и завершилась победой СКА со счетом 5:1. Самыми результативными в них стали два представителя питерцев - Марат Хайруллин (1 гол и 6 передач) и Арсений Грицюк (4 шайбы).

Защитник СКА Александр Никишин возглавляет список лучших бомбардиров команды (48 очков) и находится в тройке лидеров лиги по показателю полезности (плюс 27).

Ранее сообщалось, что «Металлург» и «Авангард» сыграют в матче за первое место в КХЛ.





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