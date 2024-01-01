Почему в сборной России мало игроков из «Зенита»?

Вчера, 18:40





Почему в сборной России мало игроков из питерского «Зенита»? Ответ простой, давайте в качестве примера посмотрим на состав действующего чемпиона.



Ниже приведены футболисты, которые сыграли больше всех матчей за сине-бело-голубых в осенней части чемпионата РПЛ.



По 18 игр провели бразильцы Дуглас дос Сантос и Клаудиньо, на одну меньше у представителя Колумбии Вильмара Барриоса, по 16 поединков в активе у колумбийца Матео Кассьерры, казаха Нуралы Алипа и еще двух бразильцев - Вендела и Густаво Мантуана.



Первый российский игрок (Иван Сергеев) расположился на восьмом месте по количеству проведенных игр (15). Столько же у серба Страхини Эраковича.



Десятую строчку занимает голкипер Михаил Кержаков, на счету которого 13 поединков.



Что получаем в итоге? В десятке самых играющих всего два российских футболиста. Мы не забыли, что Клаудиньо год назад стал гражданином России, но прекрасно понимаем, для чего спортсмен пошел на такой шаг.



Ранее сообщалось, какие футбольные трансляции покажет «Матч ТВ» в выходные 3-4 февраля.