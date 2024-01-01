Спортивное обозрение

Всего 0,1 секунды не хватило «Авангарду» для победы над «Магниткой»

Вчера, 21:40


Металлург обыграл Авангард в матче 2 февраля

«Магнитка» и «Авангард» 2 февраля провели в Магнитогорске полный драматизма поединок, который завершился победой хозяев со счетом 4:3.

Второй период встречи завершился с минимальным преимуществом гостей, а в третьем подопечные Андрея Разина устроили настоящий штурм ворот Андрея Мишурова, нанеся 21 бросок в створ.

Героем матча стал 20-летний форвард «Металлурга» Данила Юров, сравнявший счет за 0,1 секунды до конца периода и забивший победную шайбу на второй минуте овертайма.

«Магнитка» продолжает лидировать на Востоке и опережает «Омских ястребов» на два очка.

Ранее стали известны сроки начала первого раунда плей-офф КХЛ.





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