Всего 0,1 секунды не хватило «Авангарду» для победы над «Магниткой»

Вчера, 21:40





«Магнитка» и «Авангард» 2 февраля провели в Магнитогорске полный драматизма поединок, который завершился победой хозяев со счетом 4:3.



Второй период встречи завершился с минимальным преимуществом гостей, а в третьем подопечные Андрея Разина устроили настоящий штурм ворот Андрея Мишурова, нанеся 21 бросок в створ.



Героем матча стал 20-летний форвард «Металлурга» Данила Юров, сравнявший счет за 0,1 секунды до конца периода и забивший победную шайбу на второй минуте овертайма.



«Магнитка» продолжает лидировать на Востоке и опережает «Омских ястребов» на два очка.



Ранее стали известны сроки начала первого раунда плей-офф КХЛ.