Игроки НХЛ примут участие в Олимпиадах 2026 и 2030 годов

Вчера, 22:37





Игроки из НХЛ примут участие в двух ближайших зимних Олимпиадах. Заявление Гэри Беттмэна опубликовано на официальном сайте заокеанской лиги.



В сообщении сказано, что заинтересованным организациям предстоит в ближайшие месяцы уладить некоторые формальности, но принципиальное решение о поездке уже принято.



В последний раз хоккеисты из НХЛ выступали на зимних Играх в Сочи в 2014-м. Следующая Олимпиада пройдет в Италии через два года, решение о проведении игр в 2030 году еще не принято.



Ранее сообщалось, что перед перерывом на Матч звезд нападающий Никита Кучеров опередил Натана Маккиннона в бомбардирской гонке. Тем временем, Александр Овечкин загорает на солнце в Дубае и встретился там с бывшим футболистом Уэйном Руни.