Холанду нужно переходить не в «Реал», а в сборную Англии

Сегодня, 09:30





Сегодня СМИ сообщили, что окружение нападающего «Ман Сити» Эрлинга Холанда определилось с местом, где он продолжит карьеру. Если вы еще не догадались, то этим командой будет «Реал».



Профессиональная работа сотрудников мадридского клуба в информационном пространстве давно известна. Даже из банальной рутинной вчерашней новости о подписании спонсорского контракта с американской компанией HP они сотворили целую историю.



В случае со слухами о возможном переходе норвежца надо понимать, что выгодоприобретателем является королевский клуб, а не норвежский футболист. «Реал» использует все средства для повышения своего статуса и поставил на поток вброс подобных новостей.



Проблема Холанда совсем в другом. Пока игрок будет выступать за сборную Норвегии, он никогда не достигнет известности и славы Роналду и Месси.



В современных реалиях выбор у игрока простой. Он может остаться патриотом Норвегии и просто хорошим футболистом. Или наплевать на свою страну и стать звездой мирового масштаба.



Ранее сообщалось, что «Челси» в конце сезона может расстаться с Маурисио Почеттино.