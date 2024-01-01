Спортивное обозрение

Дубль Радулова принес «Ак Барсу» победу над «Трактором»

Сегодня, 17:21


Александр Радулов, Ак Барс

Вторая встреча в этом году между «Трактором» и «Ак Барсом» в Челябинске завершилась победой гостей со счетом 4:1.

Первый поединок состоялся 12 января, но тогда сильнее оказались хозяева льда.

Форвард казанцев Александр Радулов в начале второго периода забросил шайбу, которая в итоге стала победной. Еще один раз игрок отличился на последней минуте игры, отправив шайбу в пустые ворота. 37-летний ветеран набрал 37 очков и занимает 2-е место в команде по результативности.

Подопечные Зинэтулы Билялетдинова после этой победы ушли с седьмого места на Востоке, которое гарантированно выводит команду в первом раунде плей-офф на лидеров конференции - «Магнитку» или «Авангард».

Ранее стали известны сроки проведения Кубка Гагарина в 2024 году.





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