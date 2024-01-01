Головин против Кузяева. «Монако» сыграет с «Гавром» 4 февраля

Вчера, 21:41





В 20-м туре первенства Франции «Монако» Александра Головина будет принимать на своем стадионе «Гавр», где выступает Далер Кузяев (15:00 мск).



Первый в сезоне поединок между ними состоялся в ноябре прошлого года и завершился нулевой ничьей.



«Гавр» на протяжении 13 лет выступал во второй по значимости французской лиге, но с приходом в 2022 году молодого словенского тренера Лука Элснера команда преобразилась и с первого места получила путевку в высший дивизион. Предстоящий соперник монегасков расположился в середине турнирной таблицы и на шесть очков оторвался от зоны вылета.



Головин принял участие в 17 матчах нынешнего сезона и забил пять мячей. Лучший бомбардир команды - 33-летний Виссам Бен-Йеддер, на счету которого 10 голов.



Кузяев выходил на поле во всех играх своего клуба и даже отличился два раза в начале чемпионата. В целом в клубе довольны приобретением российского футболиста летом прошлого года.



Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Наср» без Роналду в составе устроил разгром одноклубникам Лионеля Месси.