Спортивное обозрение

3 топ-матча воскресенья: «Интер» - «Ювентус», «Арсенал» - «Ливерпуль», «Реал» - «Атлетико»

Сегодня, 08:55


Реал Атлетико 4 февраля

В воскресенье, 4 февраля, в ведущих европейских футбольных лигах состоятся три матча с приставкой «топ».

Начнется вечер в 19:30 мск, когда на поле стадиона «Эмирейтс» выйдут «Арсенал» и «Ливерпуль». Подопечные Микеля Артеты постараются использовать для достижения успеха фактор своего поля и отсутствие из-за травмы Мохамеда Салаха. В случае же неудачи, отставание «Арсенала» от первого места составит восемь очков.

В 22:45 в Милане сойдутся первая и вторая команды Серии А. В прямом эфире поединок покажет телеканал «Матч ТВ». В первом круге «Интер» и «Ювентус» разошлись миром, но на этот раз такой результат не устроит ни одну из команд. Сзади лидирующий дуэт подпирает «Милан».

За час до полуночи начнется главное дерби этого сезона. «Эль класико» по причине системного кризиса в каталонском клубе пока отошло на второй план. «Реал» четвертый раз в этом сезоне сыграет с «Атлетико». Предсказать победителя в предстоящем поединке сложно - королевский клуб на десять очков опережает соперника в таблице, но в личных встречах перевес на стороне подопечных Диего Симеоне.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал лучшего футболиста, с которым ему пришлось работать за долгую тренерскую карьеру.





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