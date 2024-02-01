Никишин против Хмелевски. СКА сыграет с «Салаватом Юлаевым» в Уфе

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В регулярном чемпионате КХЛ в воскресенье, 4 февраля, состоятся семь матчей. Наибольший интерес вызывает встреча в Уфе, где «Салават Юлаев» будет принимать СКА (14:30 мск).



За питерским клубом интересно смотреть. Выводит на лед команду Роман Ротенберг, которого многие старожилы не воспринимают в качестве тренера. Но СКА при этом занимает одно из лидирующих мест в таблице. Главный бомбардир у питерцев - молодой защитник Александр Никишин, а планку в 30 очков преодолели уже восемь хоккеистов.



Главные звезды в составе уфимцев - три Александра. 24-летний Хмелевски второй год подряд является самым результативным в составе «Салавата Юлаева». Нападающий Шаров занимает первое место в КХЛ по показателю полезности (плюс 30). Вратарь Самонов лидирует в сезоне по коэффициенту надежности (1,78).



Ранее сообщалось, что игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх в Турине в 2026 году.