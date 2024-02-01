Месси и Бекхэм проявили неуважение к болельщикам в Гонконге

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Сегодня в Гонконге разразился скандал, связанный с клубом «Интер Майами», одним из владельцев которого является экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм.



Клуб MLS в эти дни проводит товарищеские матчи в странах Азии. 4 февраля американская команда, в составе которой выступают Месси, Бускетс, Альба и Суарес, провела поединок с лучшими игроками местного чемпионата.



Почти 40 тысяч болельщиков приобрели билеты, но так и не увидели в игре аргентинского кумира. Месси не вышел на поле из-за небольшого растяжения и всю игру просидел на скамейке запасных. Суарес остался в запасе вообще без объяснения причин.



Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Наср» три дня назад с крупным счетом одержал победу над «Майами».