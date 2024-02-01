Спортивное обозрение

Месси и Бекхэм проявили неуважение к болельщикам в Гонконге

Сегодня, 21:13


Лионель Месси и Дэвид Бекхэм

Сегодня в Гонконге разразился скандал, связанный с клубом «Интер Майами», одним из владельцев которого является экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм.

Клуб MLS в эти дни проводит товарищеские матчи в странах Азии. 4 февраля американская команда, в составе которой выступают Месси, Бускетс, Альба и Суарес, провела поединок с лучшими игроками местного чемпионата.

Почти 40 тысяч болельщиков приобрели билеты, но так и не увидели в игре аргентинского кумира. Месси не вышел на поле из-за небольшого растяжения и всю игру просидел на скамейке запасных. Суарес остался в запасе вообще без объяснения причин.

Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Наср» три дня назад с крупным счетом одержал победу над «Майами».





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