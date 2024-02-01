Спортивное обозрение

Главные события футбольного уик-энда 3-4 февраля в Европе

Сегодня, 09:47


Реал - Атлетико

Рассказываем о том, что интересного произошло в европейских футбольных чемпионатах в выходные 3-4 февраля.

В Англии борьба за золотые медали только начинается. «Канониры» на своем поле уверенно одолели «Ливерпуль» со счетом 3:1 и переместились на вторую строчку в таблице. Ситуация в АПЛ за 15 туров до финиша такова, что стать чемпионом может любая команда из первой пятерки.

«Ман Юнайтед» забил три безответных мяча «Вест Хэму», а футболисты радовались так, словно выиграли Лигу чемпионов. 82-летний сэр Алекс с грустью смотрит на то, как легендарный «МЮ» на его глазах забывает свое победное прошлое.

В Германии пока все без изменений, лидеры одержали дежурные победы и на 10 очков опережают ближайшего преследователя. 10 февраля состоится один из главных матчей сезона - «Байер» будет принимать в Леверкузене «Баварию».

Во Франции команды Головина и Кузяева второй раз встречались между собой в сезоне и опять разошлись миром. «Монако» в трех последних матчах набрал два очка и скатился в зону Лиги Европы.

«Интер» выиграл у «Ювентуса» благодаря автоголу Гатти и уверенно идет ко второму своему титулу за последние четыре года. «Милан» пока занимает третье место, но с середины декабря очки теряет редко и сможет составить конкуренцию лидирующему дуэту.

В Испании борьба только начинается. «Атлетико» испортил праздник «Реалу», сравняв счет в компенсированное время. «Жирона» не воспользовалась неожиданным подарком и скатала нулевую ничью с командой Арсена Захаряна. «Барселона» одержала победу и немного подняла настроение своим болельщикам.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами», где играет Месси, освистали в Гонконге.





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