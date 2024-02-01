Спортивное обозрение

Йохан Кройф провел один матч в составе «Милана»

Сегодня, 11:29


Йохан Кройф

Если посмотреть в любой энциклопедии на клубную карьеру Йохана Кройфа, то вы найдете там «Аякс», «Барселону» и некоторые другие команды, за которые он играл.

Но мало кто знает, что знаменитый голландский футболист провел один матч в футболке «Милана».

Произошло это 16 июня 1981 года, когда Кройф вышел на поле в составе «россонери» в первом матче розыгрыша «Мундиалито» против «Фейеноорда». Встреча завершилась вничью 0:0. Игрок получил травму и не смог принять участия в трех оставшихся поединках «Милана».

Турнир, в котором принимали участие обладатели Межконтинентального кубка, был организован тогда еще просто владельцем Canale 5 Сильвио Берлускони.

Ранее мы писали о том, как известный советский вратарь Ринат Дасаев опередил Шилтона и попал символическую сборную вместе с Марадоной и Платини.





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