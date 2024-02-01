Как создаются футбольные новости на примере перехода Мбаппе в «Реал»

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Личный водитель Флорентино Переса сообщил после разговора с шофером Нассера Аль-Хелаифи, что Мбаппе на днях... Дальше можете сами продолжить - «останется в «ПСЖ» или «перейдет в «Реал».



Это шутка. Такими слухами в последние дни забиты все новостные ленты. Что будет с французом, очевидно всем, контракт у него заканчивается через несколько месяцев. Он или останется в «ПСЖ», или перейдет в один из очень топовых клубов, способных выиграть ЛЧ.



Репортер отдела спорта парижской городской газеты Le Parisien звонит сотруднику клуба и получает ответ, что переговоры идут, но деталей он не знает. В издании выходит заметка, в которой сказано, что Мбаппе переедет в Мадрид в качестве свободного агента. Все ее начинают перепечатывать. На следующее утро поступает новость уже со ссылкой на ESPN. И опять поднимается волна перепечаток. Но дело в том, что американский телеканал ее выдал со ссылкой на Le Parisien.



Многие злятся и задают вопрос - почему подобные новости каждый день публикуют? Ответ прост - потому что их хорошо читают.



Ранее сообщалось, чем Лионель Месси и Дэвид Бекхэм разгневали болельщиков в Гонконге.