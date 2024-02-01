Спортивное обозрение

Кузнецов попросил помощи у НХЛ вслед за Ничушкиным

Сегодня, 10:41


Евгений Кузнецов, Вашингтон

Волна пьянства захлестнула НХЛ. Или наркомании. Или психических расcтройств. Следующей жертвой пагубных привычек стал форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов.

Игрок вслед за Валерием Ничушкиным вступил в программу помощи, которую предоставляет лига. Как обычно в таких случаях, конкретные причины не называются, но и так понятно, что хорошего в случившемся мало.

Кузнецова пять лет назад во время мирового первенства в Словакии поймали на употреблении кокаина и отстранили от хоккея на четыре года. НХЛ тогда не стала применять к нему санкций, как и в других подобных случаях проигнорировав решение ИИХФ.

Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин во время небольшой паузы в календаре отправился на отдых в Дубай.





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