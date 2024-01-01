«Авангард» - СКА: Ротенберг жаждет реванша за поражение в Санкт-Петербурге

Сегодня, 12:12





Центральный поединок игрового дня в Континентальной хоккейной лиге пройдет 6 февраля в Омске, где «Авангард» будет принимать СКА (16:30, трансляция на «Матч ТВ»).



Омичи занимают второе место в своей конференции. В последнем матче команда проиграла лидеру КХЛ «Магнитке», пропустив две шайбы за 0,1 секунды до конца основного времени и в овертайме. СКА одержал пять побед подряд и вышел на первое место на Западе.



Матч между командами в Санкт-Петербурге в начале ноября завершился победой гостей (5:3), самым результативным игроком стал защитник Дамир Шарипзянов, оформивший хет-трик.



Список лучших бомбардиров у «Авангарда» возглавляет Рид Буше (39 шайб и 31 передача), лидер по очкам у питерцев - защитник Александр Никишин (49 баллов).



Ранее сообщалось, что форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов покинул клуб по личным причинам.