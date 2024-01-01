Спортивное обозрение

«Авангард» - СКА: Ротенберг жаждет реванша за поражение в Санкт-Петербурге

Сегодня, 12:12


Авангард - СКА, 6 февраля 2024

Центральный поединок игрового дня в Континентальной хоккейной лиге пройдет 6 февраля в Омске, где «Авангард» будет принимать СКА (16:30, трансляция на «Матч ТВ»).

Омичи занимают второе место в своей конференции. В последнем матче команда проиграла лидеру КХЛ «Магнитке», пропустив две шайбы за 0,1 секунды до конца основного времени и в овертайме. СКА одержал пять побед подряд и вышел на первое место на Западе.

Матч между командами в Санкт-Петербурге в начале ноября завершился победой гостей (5:3), самым результативным игроком стал защитник Дамир Шарипзянов, оформивший хет-трик.

Список лучших бомбардиров у «Авангарда» возглавляет Рид Буше (39 шайб и 31 передача), лидер по очкам у питерцев - защитник Александр Никишин (49 баллов).

Ранее сообщалось, что форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов покинул клуб по личным причинам.





  • Матч за первое место в КХЛ. «Металлург» принимает «Авангард»
  • «Авангард» разыграет с «Магниткой» первое место на Востоке
  • Феерия Рида Буше в Омске: 5 очков за игру и 30-й гол в сезоне
  • СКА против ЦСКА. Расписание матчей КХЛ на 21 декабря
  • Сколько Рид Буше забьет «Нефтехимику»? Расписание КХЛ на 1 декабря
    •





    Рекорд Большунова будет вечным! Лыжник выиграл 17-ю гонку подряд

    Александр Большунов

    Российский лыжник одержал очередную победу на этапе Кубка России по лыжным гонкам.

    Никишин против Хмелевски. СКА сыграет с «Салаватом Юлаевым» в Уфе

    СКА - Салават Юлаев 4 февраля 2024

    СКА сыграет с «Салаватом Юлаевым» первый матч в сезоне.

    3 топ-матча воскресенья: «Интер» - «Ювентус», «Арсенал» - «Ливерпуль», «Реал» - «Атлетико»

    Реал Атлетико 4 февраля

    В воскресенье, 4 февраля, состоятся три матча с приставкой «топ».

    Головин против Кузяева. «Монако» сыграет с «Гавром» 4 февраля

    Головин сыграет против Кузяева 4 февраля

    В 20-м туре два российских футболиста встретятся на поле стадиона «Луи II».

    Дубль Радулова принес «Ак Барсу» победу над «Трактором»

    Александр Радулов, Ак Барс

    Встреча между «Трактором» и «Ак Барсом» в Челябинске завершилась победой гостей со счетом 4:1.

    Холанду нужно переходить не в «Реал», а в сборную Англии

    Эрлинг Холанд

    Представители норвежского футболиста выбрали для нападающего новую команду.

    Игроки НХЛ примут участие в Олимпиадах 2026 и 2030 годов

    Игроки НХЛ примут участие на ОИ 2026 и 2023 годов

    Игроки из НХЛ примут участие в двух ближайших зимних Олимпиадах.









    Где футбольная столица России? Посещаемость клубов РПЛ в сезоне 2023/24
    Как выглядит новая жена Мануэля Нойера
    «Зенит» может увести Чалова у ЦСКА
    «Авангард» - СКА: Ротенберг жаждет реванша за поражение в Санкт-Петербурге
    Кузнецов попросил помощи у НХЛ вслед за Ничушкиным
    Как создаются футбольные новости на примере перехода Мбаппе в «Реал»
    Йохан Кройф провел один матч в составе «Милана»
    Главные события футбольного уик-энда 3-4 февраля в Европе
    Месси и Бекхэм проявили неуважение к болельщикам в Гонконге
    Рекорд Большунова будет вечным! Лыжник выиграл 17-ю гонку подряд


    Все новости

    © 2007-2024 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru