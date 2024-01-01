Спортивное обозрение

«Зенит» может увести Чалова у ЦСКА

Сегодня, 14:55


Федор Чалов, ЦСКА

Переговоры 25-летнего форварда с армейским клубом зашли в тупик. Как сообщает журналист Иван Карпов на своей странице в соцсети, футболист хочет получать по новому контракту около 4 млн евро, а ЦСКА готов платить не больше трех миллионов.

Действующее соглашение Чалова завершится в конце этого года. С игроком связались представители «Зенита», но они не готовы платить за него отступные, а намерены пригласить следующей зимой в качестве свободного агента.

Футболист проводит восьмой сезон в РПЛ и ни разу не становился чемпионом страны.

Ранее мы писали о том, как создаются футбольные новости на примере возможного перехода Килиана Мбаппе в «Реал».





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