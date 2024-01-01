Спортивное обозрение

14 шайб в Омске: хет-трик Буше и 50-е очко Никишина

Вчера, 20:16


Авангард - СКА 6 февраля

Омский «Авангард» со счетом 9:5 переиграл дома СКА. Форвард омичей Рид Буше записал на свой счет три заброшенные шайбы.

Защитник питерского клуба Александр Никишин первым среди игроков обороны преодолел отметку в 50 набранных очков. Год назад 22-летний хоккеист также лидировал в бомбардирской гонке (11 голов и 44 ассиста).

За всю историю Континентальной хоккейной лиги всего четырем защитникам покорился этот рубеж. Самую высокую результативность показал игрок «Металлурга» Крис Ли, в сезоне 2016/2017 набравший 65 результативных баллов.

Кевин Даллмэн в составе «Барыса» дважды, в 2009-м и 2012-м, записал на свой счет, соответственно, 58 и 54 очка.

Еще один представитель клуба из Астаны, Даррен Диц, в 2019-м завершил регулярный чемпионат, имея в активе 15 шайб и 38 передач.

Ранее сообщалось, что нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов будет проходить лечение от неизвестной зависимости.





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