«Локомотив» - «Сибирь»: сибиряки 10 лет не могут выиграть в Ярославле

Сегодня, 12:45





«Локомотив» проведет поединок с «Сибирью» в «регулярке» Континентальной хоккейной лиги. Матч начнется 7 февраля в 19:00 мск.



Команды решают разные задачи, ярославцы ведут борьбу за первой место в «регулярке», а сибиряки пытаются зацепиться за восьмую путевку в плей-офф.



Подопечные Сергея Кривокрасова отстают на четыре очка от «Нефтехимика», но эти баллы им могут возвратить 9 февраля, когда ФХР и КХЛ вынесут окончательное решение по делу, в результате которого «Сибирь» получила четыре технических поражения.



Первая игра между командами в Новосибирске в начале января завершилась победой гостей со счетом 2:1. В восьми последних матчах на «Арене-2000» сильнее был «Локомотив», последнюю победу в Ярославле «Сибирь» одержала в октябре 2013-го.



Накануне «Авангард» и СКА забили на двоих 14 шайб, а лучший снайпер чемпионата Рид Буше оформил хет-трик.