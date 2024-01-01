Спортивное обозрение

«Спартак» сыграет с «Ростовом» в рамках Зимнего Кубка РПЛ

Сегодня, 16:37


Спартак - Ростов 7 февраля 2024

В третьем матче в рамках Зимнего Кубка РПЛ, который проходит в эти дни в Абу-Даби, «Спартак» сыграет с «Ростовом». Прямая трансляция игры начнется в 19:30 на телеканале «Матч ТВ».

В последнее время игры между командами вызывают большой интерес у российских любителей футбола. Причин этому множество, а приход в «Ростов» экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова только добавил ярких красок к предстоящему поединку.

«Спартак», как обычно, не дает скучать своим болельщикам. Не успела завершиться история с возможным уходом Абаскаля в «Кадис», как на первый план вышли новости о дальнейшей судьбе Джикии и его возможным переходом в турецкий «Трабзонспор».

В первом поединке на турнире в ОАЭ подопечные Валерия Карпина выиграли у «Шабаб Аль-Ахли».

Ранее сообщалось, что Месси и Бекхэм показали свое отношение к фанатам в Гонконге.





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