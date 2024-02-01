Спортивное обозрение

Кот-д’Ивуар и Нигерия сыграют в финале Кубка Африки

Сегодня, 08:52


Кубок Африки по футболу 2024

В решающем матче Кубка Африки по футболу, который проходит в эти дни в Кот-д’Ивуаре, сыграют хозяева первенства и команда Нигерии. Встреча начнется 11 февраля в 23:00 мск.

В полуфиналах ивуарийцы с минимальным счетом обыграли ДР Конго, а нигерийцы в серии пенальти оказались сильнее ЮАР.

Для Кот-д’Ивуара предстоящий финал будет пятым по счету, в предыдущих четырех сборная этой страны два раза побеждала команду Ганы (в 1992-м и 2015-м) и проиграла Египту и Замбии. Любопытно, что в каждом из этих поединков победитель определялся в серии пенальти.

Нигерия трижды (в последний раз - в 2013-м), становилась чемпионом и четыре раза оступалась в играх за золото.

Соперники по предстоящему финалу встречались на групповом этапе КАН-2024. Победу одержали «суперорлы» благодаря 11-метровому, который в начале второго тайма реализовал защитник Виллиам Трост-Эконг.

Ранее мы писали о том, что Йохан Кройф один раз вышел на поле в футболке «Милана».





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