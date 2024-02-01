Победа Панарина, травма Сергачева и 86-е очко Кучерова

Сегодня, 10:33





Второй в сезоне поединок между «Рейнджерс» и «Тампой» завершился победой команды из Нью-Йорка со счетом 3:1.



Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей и на одно очко опередил Натана Маккиннона в гонке лучших бомбардиров. Канадец, кстати, завтра будет играть с «Каролиной» и сможет догнать российского хоккеиста.



В первой половине второго периода серьезную травму получил Михаил Сергачев. 25-летний игрок обороны «молний» решил впечатать в борт Алекси Лафреньера и неудачно приземлился на лед, подвернув ногу. Самостоятельно подняться хоккеист не смог и со слезами покинул площадку на носилках



В конце декабря Сергачев травмировал ногу во встрече с «Блюз» и до матча с «Рейнджерс» на лед не выходил.



Ранее сообщалось, что игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх в Турине.