Спортивное обозрение

Победа Панарина, травма Сергачева и 86-е очко Кучерова

Сегодня, 10:33


Михаил Сергачев получил травму в матче с Рейнджерс

Второй в сезоне поединок между «Рейнджерс» и «Тампой» завершился победой команды из Нью-Йорка со счетом 3:1.

Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей и на одно очко опередил Натана Маккиннона в гонке лучших бомбардиров. Канадец, кстати, завтра будет играть с «Каролиной» и сможет догнать российского хоккеиста.

В первой половине второго периода серьезную травму получил Михаил Сергачев. 25-летний игрок обороны «молний» решил впечатать в борт Алекси Лафреньера и неудачно приземлился на лед, подвернув ногу. Самостоятельно подняться хоккеист не смог и со слезами покинул площадку на носилках

В конце декабря Сергачев травмировал ногу во встрече с «Блюз» и до матча с «Рейнджерс» на лед не выходил.

Ранее сообщалось, что игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх в Турине.





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