Глушаков заявил, что «Зенит» никогда не станет народной командой

Сегодня, 13:37





В РПЛ продолжается зимний перерыв и разговорами о народной команде журналисты и причастные к футболу люди развлекают российских болельщиков.



По этому поводу высказались многие руководители клубов и игроки. Одни считают, что народной навсегда останется «Спартак», другие придерживаются мнения, что этот титул должен перейти «Зениту».



Сегодня внес свою лепту Денис Глушаков. В интервью «РБ Спорт» экс-полузащитник красно-белых назвал народной командой «Спартак», а также отметил, что у «Зенита» нет никаких шансов таковой стать.



Если говорить серьезно, то уже более 30-ти лет такой команды в России нет. И не будет. Во времена СССР москвичи получили это звание, так как были представителями ВЦСПС (в профсоюзах тогда состояла вся страна), а все другие относились или к каким-то ведомствам (ЦСКА - армия, «Динамо» - МВД), или предприятиям («Торпедо»).



Ранее сообщалось, какой клуб РПЛ стал самым посещаемым в осенней части текущего сезона.