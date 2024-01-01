Где пройдут матч открытия и финал ЧМ-2026 по футболу

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ФИФА определила города и стадионы, на которых прозвучит стартовый свисток и пройдет финал чемпионата мира по футболу в 2026 году.



Решающий поединок состоится в Нью-Йорке 19 июля. Точнее, в Нью-Джерси, на домашней арене двух команд по американскому футболу. В конце января некоторые источники сообщали, что шансов на проведение финала больше у Далласа, но в итоге организаторы предпочли ему стадион недалеко от Манхэттена.



Самый первый матч ЧМ-2026 состоится 11 июня в Мехико. Сборная Мексики проведет две игры на знаменитой «Ацтеке» и один раз сыграет в Гвадалахаре.



Канадцы два раза сыграют в Ванкувере и один раз в Торонто. Американцы встретятся с соперниками в Лос-Анджелесе и Сиэтле.



Ранее стало известно расписание группового этапа Евро-2024.