Лучшие снайперы КХЛ в сезоне 2023/2024 на 8 февраля

Лидирует в снайперской гонке (на 8 февраля) игрок «Авангарда» Рид Буше, на счету которого 44 шайбы. В последней встрече со «Спартаком» нападающий оформил шестой дубль в сезоне.
Вторую строчку занимает форвард Николай Голдобин, а замыкает тройку лидеров еще один представитель красно-белых Максим Цыплаков.
Кирилл Пилипенко из «Северстали» расположился на четвертом месте, на пятом - московский динамовец Джордан Уил.
Год назад из нынешних хоккеистов в пятерке лучших был только представитель омского клуба. В 64 матчах Буше забил 31 шайбу.
Ранее стали известны сроки проведения первого этапа Кубка Гагарина.