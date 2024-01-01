Спортивное обозрение

Лучшие снайперы КХЛ в сезоне 2023/2024 на 8 февраля

Вчера, 21:49


Рид Буше лидирует в списке снайперов

Лидирует в снайперской гонке (на 8 февраля) игрок «Авангарда» Рид Буше, на счету которого 44 шайбы. В последней встрече со «Спартаком» нападающий оформил шестой дубль в сезоне.

Вторую строчку занимает форвард Николай Голдобин, а замыкает тройку лидеров еще один представитель красно-белых Максим Цыплаков.

Кирилл Пилипенко из «Северстали» расположился на четвертом месте, на пятом - московский динамовец Джордан Уил.

Год назад из нынешних хоккеистов в пятерке лучших был только представитель омского клуба. В 64 матчах Буше забил 31 шайбу.

Ранее стали известны сроки проведения первого этапа Кубка Гагарина.

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