Лучшие снайперы КХЛ в сезоне 2023/2024 на 8 февраля

Вчера, 21:49





Лидирует в снайперской гонке (на 8 февраля) игрок «Авангарда» Рид Буше, на счету которого 44 шайбы. В последней встрече со «Спартаком» нападающий оформил шестой дубль в сезоне.



Вторую строчку занимает форвард Николай Голдобин, а замыкает тройку лидеров еще один представитель красно-белых Максим Цыплаков.



Кирилл Пилипенко из «Северстали» расположился на четвертом месте, на пятом - московский динамовец Джордан Уил.



Год назад из нынешних хоккеистов в пятерке лучших был только представитель омского клуба. В 64 матчах Буше забил 31 шайбу.



Ранее стали известны сроки проведения первого этапа Кубка Гагарина.



