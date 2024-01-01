Овечкин снова забил, «Вашингтон» опять проиграл

Сегодня, 10:13





Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин впервые в сезоне забил в третьей игре подряд и еще на один шаг приблизился к рекорду Гретцки.



Хоккеист отличился в конце первого периода матча с «Флоридой», который завершился очередным поражением «Вашингтона» (2:4).



Команда из столицы США проиграла шесть последних игр и с каждой неудачей шансы на попадание в плей-офф тают на глазах. Отставание от кубковой восьмерки не критичное, да и матчей впереди еще много, но с такими результатами шансов его сократить мало.



Овечкин занимает второе место в рейтинге лучших снайперов за всю историю и находится на 16-й строчке в списке лучших бомбардиров НХЛ.